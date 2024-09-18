В ночь на четверг и утром во многих регионах Латвии ожидается сильный туман - видимость местами уменьшится до 100 метров, прогнозируют синоптики.
Ночью во многих регионах ожидается сильный туман
Днем туман рассеется, будет светить солнце. Осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +6...+13 градусов утром до +19...+24 градусов во второй половине дня.
В Риге утром также возможен туман, но день будет солнечным. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов, у моря - до +19 градусов.
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