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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Ночью во многих регионах ожидается сильный туман

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Автодорога в туман.
Автодорога в туман. Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на четверг и утром во многих регионах Латвии ожидается сильный туман - видимость местами уменьшится до 100 метров, прогнозируют синоптики.

Днем туман рассеется, будет светить солнце. Осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +6...+13 градусов утром до +19...+24 градусов во второй половине дня.

В Риге утром также возможен туман, но день будет солнечным. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов, у моря - до +19 градусов.

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