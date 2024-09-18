Портативные рации "Хезболлы" взрываются по всему Ливану: девять погибших, более 300 раненых

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, в Дахие, южный пригород Бейрута и оплот «Хезболлы», прибыли машины скорой помощи. Здесь собралась большая толпа на похороны четырех жертв вчерашних взрывов, включая маленького мальчика и сына члена парламента от «Хезболлы». Около 17:00 по местному времени здесь прогремел сильный взрыв.

В среду группировка заявила, что атаковала ракетами израильские артиллерийские позиции.

О том, когда «Хезболла» нанесла свой последний ракетный удар, не сообщалось, но обычно группировка объявляет о таких ударах вскоре после их нанесения, что позволяет предположить, что она обстреляла позиции израильской артиллерии в среду.

Израильское агентство Моссад, имеющее долгую историю сложных операций на чужой территории, заложило взрывчатку в пейджеры, импортированные «Хезболлой», за несколько месяцев до взрывов во вторник, сообщил Reuters высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще один источник.

Число погибших от взрывов пейджеров возросло до 12, включая двух детей, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Фирасс Абьяд. Ранения получили около 3000 человек, в том числе многие бойцы группировки и посланник Ирана в Бейруте.

Фото: Reuters

Снова нет сомнений, что за взрывами стоит Израиль

Анализ корреспондента Би-би-си Пола Адамса:

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, со вчерашнего дня циркулирует несколько теорий относительно времени проведения этих массовых атак на членов «Хезболлы».