Целью плана победы является достижение мира в Украине при сохранении сильного государства и предотвращении замороженных конфликтов, сообщает агентство Reuters.

В обращении к украинской общественности в среду вечером Зеленский сообщил, что после длительных консультаций работа над планом завершена.

"Сегодня можно сказать, что наш победный план полностью готов. Определены все моменты, все основные направления и необходимые дополнения, - сказал президент Украины. - Самое главное - это решимость реализовать этот план".

Детали самого плана он не раскрыл.

Зеленский подчеркнул, что альтернативы миру нет и что "замораживание войны или любые другие манипуляции, которые просто на время отсрочат российскую агрессию", недопустимы.

Напомним, что полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже больше двух с половиной лет.

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