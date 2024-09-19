План победы Украины в борьбе с российской агрессией готов, заявил вечером в среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.
Целью плана победы является достижение мира в Украине при сохранении сильного государства и предотвращении замороженных конфликтов, сообщает агентство Reuters.
В обращении к украинской общественности в среду вечером Зеленский сообщил, что после длительных консультаций работа над планом завершена.
"Сегодня можно сказать, что наш победный план полностью готов. Определены все моменты, все основные направления и необходимые дополнения, - сказал президент Украины. - Самое главное - это решимость реализовать этот план".
Детали самого плана он не раскрыл.
Зеленский подчеркнул, что альтернативы миру нет и что "замораживание войны или любые другие манипуляции, которые просто на время отсрочат российскую агрессию", недопустимы.
Напомним, что полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже больше двух с половиной лет.
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