Под Резекне обнаружили нелегальное производство алкоголя

Сотрудники местной полиции арестовали двух человек, имеющих отношение к обороту нелегального алкоголя и нелегальных сигарет - мужчин 1977 и 1983 годов рождения. После проведения процессуальных действий оба лица были помещены в место временного содержания.

Ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции.

Правоохранители провели в волости несколько обысков, в результате которых конфисковали 850 литров нелегального алкоголя, оборудование для производства спирта, 3820 сигарет NZ с белорусскими акцизными марками и 2560 евро наличными.

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство, хранение, передачу или реализацию алкогольных напитков или табачных изделий в крупном размере. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.

В полиции напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

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