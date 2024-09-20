Видео В центре Риги подростка сбил троллейбус. Что известно?

"Конечно, как и в любой ситуации, и на этот раз мы задействовали как полицию, так и NMPD. Все видеозаписи будут переданы в полицию для выяснения обстоятельств происшествия. В любом случае, будь это переход то красный или зеленый свет, мы очень хотим, чтобы этот подросток как можно скорее поправился и вернулся в школу и к своим повседневным делам. В то же время мы призываем каждого пешехода, участника дорожного движения быть очень внимательными при переходе улицы", - сказала представитель Rīgas satiksme.