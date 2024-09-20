Вечером в среду, 18 сентября, в Риге возле Центрального вокзала произошло серьезное ДТП - под колеса троллейбуса попала молодая девушка. Скорее всего, причиной стала ее собственная невнимательность и спешка. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В центре Риги подростка сбил троллейбус. Что известно?
В конце рабочего дня одна из последних поездок 16-го троллейбуса по маршруту Центральный вокзал - Межциемс обернулась для водителя кошмаром, и поездку пришлось прервать.
Недалеко от перекрестка улиц Марияс и Меркеля перед общественным транспортом выбежала несовершеннолетняя девушка.
Инцидент произошел на пешеходном переходе, но девушка, возможно, пересекала улицу на красный сигнал светофора.
Видео: В центре Риги троллейбус сбил подростка
Водитель троллейбуса резко затормозил. Скорее всего, потерпевшей наехали на ногу, во всяком случае, об этом можно судить по кадрам, снятым очевидцами.
Женщине пришлось наблюдать за ужасными моментами с пассажирского сиденья троллейбуса.
"Был поворот, загорелся красный свет для пешеходов. Когда ее сбили, я подошла к водителю троллейбуса и сказала, что не нужно волноваться, потому что я видела, что для пешеходов горит красный свет, еще восемь секунд", - рассказала очевидица.
Прежде чем на место происшествия прибыла медицинская бригада, первую помощь оказали находившиеся рядом водители, видимо, пытаясь остановить кровотечение и поддерживать контакт с пострадавшей.
"Травма ноги и, скорее всего, травма бедренной кости. Я думаю, что другая нога тоже пострадала", - сказала женщина.
В Службе скорой медицинской помощи (NMPD) подтвердили программе, что состояние девушки на этапе оказания первой помощи удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. В Госполиции пока не комментируют состояние девушки, когда она переходила дорогу.
Подробнее о ситуации рассказывает Rīgas satiksme.
"Конечно, как и в любой ситуации, и на этот раз мы задействовали как полицию, так и NMPD. Все видеозаписи будут переданы в полицию для выяснения обстоятельств происшествия. В любом случае, будь это переход то красный или зеленый свет, мы очень хотим, чтобы этот подросток как можно скорее поправился и вернулся в школу и к своим повседневным делам. В то же время мы призываем каждого пешехода, участника дорожного движения быть очень внимательными при переходе улицы", - сказала представитель Rīgas satiksme.
Ликвидация последствий и работа экстренных служб на месте происшествия продолжались до одиннадцати часов вечера. Между тем, троллейбус частично перекрыл проезжую часть и ограничил доступность линий электропередачи для других транспортных средств.
В Rīgas satiksme заявили, что при необходимости водителю будет предложена психологическая поддержка и предоставлен дополнительный отпуск.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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