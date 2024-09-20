Проблемы с нехваткой авиадвигателей и связанные с этим вопросы могут продлиться еще один-два года, заявил в интервью агентству LETA президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Как долго продлятся проблемы с нехваткой авиадвигателей? Отвечает глава airBaltic
Он пояснил, что характеристики двигателей хорошие, но их не хватает. В связи с этим airBaltic, возможно, придется заключать договоры с другими авиакомпаниями на выполнение полетов вместо airBaltic.
"Поэтому, по крайней мере, еще год или два, это также будет иметь финансовые последствия, потому что у нас не будет доступа ко всем нашим самолетам", - сказал Гаусс.
По словам Гаусса, это относится и ко всем другим новым двигателям в мире, поскольку в настоящее время около 700 самолетов находятся на земле из-за нехватки новых двигателей.
"Ситуация становится лучше, но это еще не конец", - сказал Гаусс.
Комментируя вопрос о том, может ли авиакомпания получить компенсации, он отметил, что в годовых отчетах airBaltic есть строка под названием "Коммерческие контракты", в которой указаны компенсации, если что-то работает не так, как должно, но этого никогда не бывает достаточно для покрытия убытков.
"Конечно, это не компенсирует всех проблем, которые у нас есть. Это как если бы вы взяли напрокат машину, а она сломалась. То это не компенсирует того, что вы не смогли попасть на день рождения к бабушке. Опять же, нам не компенсируют тот факт, что мы не смогли заработать на перевозке", - подчеркнул Гаусс.
В полугодовом отчете компании поясняется, что во втором квартале этого года airBaltic испытала существенную нехватку двигателей, в результате чего шесть самолетов были выведены из эксплуатации, таким образом, у авиакомпании значительно выросли услуги по аренде самолетов или расходы связанные с отменой рейса.
Финансовый директор Витольд Яковлев ранее заявлял, что ожидаемый негативный эффект за весь 2024 год, связанный с проблемами двигателей, может составить 40 миллионов евро, в том числе 35 миллионов евро в первом полугодии.
RUS TVNET уже сообщал, что в прошлом году airBaltic перевезла в общей сложности 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44,100 рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.
Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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