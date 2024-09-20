Как долго продлятся проблемы с нехваткой авиадвигателей? Отвечает глава airBaltic

Он пояснил, что характеристики двигателей хорошие, но их не хватает. В связи с этим airBaltic, возможно, придется заключать договоры с другими авиакомпаниями на выполнение полетов вместо airBaltic.

"Поэтому, по крайней мере, еще год или два, это также будет иметь финансовые последствия, потому что у нас не будет доступа ко всем нашим самолетам", - сказал Гаусс.

По словам Гаусса, это относится и ко всем другим новым двигателям в мире, поскольку в настоящее время около 700 самолетов находятся на земле из-за нехватки новых двигателей.

"Ситуация становится лучше, но это еще не конец", - сказал Гаусс.

Комментируя вопрос о том, может ли авиакомпания получить компенсации, он отметил, что в годовых отчетах airBaltic есть строка под названием "Коммерческие контракты", в которой указаны компенсации, если что-то работает не так, как должно, но этого никогда не бывает достаточно для покрытия убытков.