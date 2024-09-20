СМИ: Операция по подрыву пейджеров "Хизболлы" готовилась 15 лет

При подготовке операции использовались фиктивные компании. Их использовали в том числе для прикрытия основной компании-производителя пейджеров.

Некоторые сотрудники этих компаний даже не знали, ради чего на самом деле они работают.

Для подготовки операции была создана компания BAC Consulting, базирующаяся в Будапеште, со ссылкой на источники в израильских спецслужбах ранее сообщала газета New York Times.

Представитель венгерского правительства сообщил ABC News, что пейджеры, поставляемые в Ливан, никогда не находились в Венгрии и что компания была "торговым посредником, не производящим и не осуществляющим деятельность в стране".

По данным ABC News, пейджеры, отправленные в Ливан, были начинены примерно 30-50 граммами взрывчатки каждый и имели установленный на них механизм дистанционного подрыва.

По словам источника телеканала, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) долгое время не одобряло план израильской разведки, предполагающий взрыв пейджеров, из-за высокого риска для случайных людей.

В Ливане 37 человек погибли в результате взрыва пейджеров во вторник, 17 сентября, и раций в среду, 18 сентября.

Около 2900 человек получили ранения.

"Хезболла" возложила ответственность за проведение этой операции на Израиль, но Израиль официально не взял на себя ответственность.

Правда, израильские источники подтверждают связь со взрывами.

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