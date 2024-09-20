Разведка: последствия атаки ВСУ по складу боеприпасов в Торопце станут ощутимы в ближайшие недели

"Взорвалось тридцать тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе ведения войны Россия использует около 10 000 снарядов в неделю. Поэтому у них есть двух-трехмесячный запас боеприпасов. В ближайшие недели мы увидим последствия этих потерь на фронте", - сказал Кивисельг.

Говоря о событиях последней недели войны в Украине, эстонский полковник заявил, что Россия по-прежнему способна сохранять инициативу на оперативном уровне.

"Оперативное давление за последнюю неделю постепенно возросло. Среднее количество атак возросло до 194 в день. Это показывает стремление России полностью завоевать Донецкую и Луганскую области", - сказал Кивисельг.

Как и на прошлой неделе, самые крупные бои идут на Покровском направлении. "Несмотря на события в Курской области, РФ не отвела свои войска с направления Покровска, поэтому никаких серьезных изменений там в ближайшие недели не ожидается", - сказал Кивисельг.

Что касается украинской операции в Курской области, то инициатива на оперативном уровне продолжает оставаться за украинскими силами. "На прошлой неделе Россия предприняла контратаку и добилась определенного прогресса, но украинцы пока удерживают свои позиции", - заявил он.

В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - в направлении Глушовска, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории.

Ранее спецслужбы Минобороны Великобритании заявили, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в мае и июне 2024 года выросли до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Минобороны Великобритании также заявили, что из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных размеров компенсаций Россия была вынуждена значительно увеличить выплаты военным, чтобы привлечь больше людей.

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