В субботу в Риге пройдет традиционный Твидовый заезд

Мероприятие пройдет в завершении Европейской недели мобильности, рижан и гостей столицы призывают надеть классическую одежду в стиле ретро, нарядить свои велосипеды и в ходе совместной поездки насладиться улицами Риги и самыми красивыми местами столицы.

В этом году, чтобы популяризировать велосипед как вид городской мобильности, Твидовый заезд в сотрудничестве с Рижской думой пройдет во время Европейской недели мобильности, и уже второй год это не просто велопарад, но и благотворительное движение.

Основатель Латвийского клуба винтажных велосипедов и автор идеи Латвийского твидового заезда Том Эренпрейс отмечает, что изначально идея Твидового заезда была задумана для того, чтобы способствовать развитию велосипедной культуры и отметить исторические достижения латвийских производителей велосипедов.

Но в последние годы заезд стал возможностью поддержать и продвигать добрые дела. "Уже никому не нужно доказывать, что езда на велосипеде - это круто и стильно, поэтому Твидовый заезд превратился в мероприятие по продвижению добрых дел, приглашая людей стать не только участниками, но и соучастниками движения "Нет детства без велосипеда". Таким образом, участвуя в этом заезде, каждый участник поможет собрать средства, чтобы дети, которым повезло меньше, могли получить велосипед", - объясняет Эренпрейс.

В том году маршрут Твидового заезда начнется на Видземском рынке и завершится на Агенскалнском рынке. Стартом и финишем заезда выбраны рыночные площади, которые исторически являются одними из излюбленных мест собрания людей и проведения культурных мероприятий.

Во время Твидового заезда с 16:00 до 17:30 на маршруте будет организовано сопровождение велосипедистов и регулирование движения. При необходимости полиция может временно закрыть маршрут для движения других транспортных средств.

Движение общественного транспорта в этот период времени также будет регулироваться по мере необходимости.

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