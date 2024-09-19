Может ли изменение погоды вызвать боль в суставах? 9 вопросов о здоровье суставов

Периодическую боль можно уменьшить с помощью ибупрофена, но он не подходит для длительного и регулярного применения. Рекомендую записаться на прием к травматологу-ортопеду, сделать рентген, чтобы понять состояние суставов. Только тогда врач сможет принять решение о дальнейшей тактике лечения и скорректировать терапию.

После длительной прогулки начали болеть оба колена. При наружном применении диклофенака боль не прошла (ранее без применения лекарств подобная проблема проходила за пару дней). На одно колено была сделана магнитно-резонансная томография, частичная резекция заднего мениска и восстановление хряща. Прошло несколько месяцев, но боль в прооперированном колене (и во втором) не прошла. Какие рекомендуете следующие шаги?

Нужно снова пойти к специалисту. Рентген следует повторить, который в таких случаях при появлении болей выполняют стоя и с нагрузкой. Могут помочь внутрисуставные блокады, противовоспалительные препараты, кортизон, гиалуроновая кислота или инъекции плазмы.

По данным магнитно-резонансной томографии было сделано заключение: разрыв передней крестообразной связки с рубцеванием; частичное повреждение медиальной коллатеральной связки с рубцеванием; горизонтальный разрыв дорсального рога медиального мениска. Можно ли с такими диагнозами жить полноценной жизнью – кататься на лыжах на любительском уровне, заниматься силовыми упражнениями, ходить в горы? Также есть синовит и киста Бейкера. Какие манипуляции следует сделать?