MAGNEFlex предоставил читателям TVNET прекрасную возможность – до 31 августа каждый мог задать вопрос о здоровье суставов травматологу-ортопеду доктору Андрею Передистому. Ответы и советы врача будут полезны как тем, кто задавал вопросы, так и всем, кто хочет иметь здоровые и крепкие суставы.
Может ли изменение погоды вызвать боль в суставах? 9 вопросов о здоровье суставов
Ответы ортопеда на вопросы, присланные читателями о здоровье суставов в первую неделю, можно прочитать здесь, ответы на вопросы, присланные во вторую неделю, ищите здесь, ответы третьей недели - здесь, ответы четвертой недели - здесь, а ниже мы привели ответы доктора Передистого еще на девять вопросов читателей, заданных на пятой неделе.
Я уже довольно долгое время испытываю сильную боль в локте. Иногда боль настолько сильная, что я не могу даже дотронуться до локтя или удержать кружку. Что проверить, как лечить?
Следует пойти к специалисту и показать локоть, чтобы понять, где именно болит. Судя по сказанному, похоже, что у человека так называемый "локоть теннисиста" или латеральный эпикондилит, и в таких случаях локтевой сустав следует исследовать с помощью УЗИ. Проблему можно решить с помощью противовоспалительных препаратов или блокаторов кортизона.
Полезны ли медленное плавание или гидротерапия при сильном растяжении связок сустава стопы, нестабильности голеностопного сустава? В результате травмы сильно растянуты боковые связки голеностопного сустава, в том числе межберцовый синдесмоз – нестабильный голеностопный сустав, на котором я пока не могу стоять. Хирург рекомендовал носить ортез в течение месяца. Интересует, стоит ли пробовать гидротерапию, легкие плавательные движения в воде или они скорее нежелательны?
Если ситуация острая, то выздоровлению помогают плавание и водолечение. В свою очередь,
если стопа была вывихнута несколько раз и это хронический процесс, то следует сделать УЗИ и магнитно-резонансную томографию, а если в стопе остается нестабильность, следует также провести так называемую "стрессовую рентгенографию".
Если у пациентов действительно имеется нестабильность и повреждено более двух связок на внешней стороне сустава стопы, то в таких случаях может потребоваться стабилизирующая операция на суставе стопы. Если все не так плохо, как я только что описал, гидротерапия, плавание, физические упражнения, физиотерапия и специальные упражнения на баланс могут помочь вам выздороветь.
Мой муж - мой личный метеоролог. Если у него болит колено, завтра или послезавтра пойдет дождь. Бывает - идет дождь или меняется погода. Действительно ли смена погоды может повлиять на коленный сустав и спровоцировать боль?
Да, так оно и есть, особенно если у человека хронические проблемы с суставами.
Суставы реагируют на изменения атмосферного давления, поскольку имеют разные типы рецепторов, воспринимающих эти изменения, поэтому при изменении погоды возникает дискомфорт, даже боль.
Моей маме 80 лет. Колено очень болит. Бывают дни, когда может ходить хорошо, но подняться по лестнице или встать очень сложно. В последнее время болят и бедра. К врачу не ходит, мажется всякими мазями и компрессами, пьем Ibuprofen 400 мг, но лучше не становится. Как я могу помочь маме?
Периодическую боль можно уменьшить с помощью ибупрофена, но он не подходит для длительного и регулярного применения. Рекомендую записаться на прием к травматологу-ортопеду, сделать рентген, чтобы понять состояние суставов. Только тогда врач сможет принять решение о дальнейшей тактике лечения и скорректировать терапию.
После длительной прогулки начали болеть оба колена. При наружном применении диклофенака боль не прошла (ранее без применения лекарств подобная проблема проходила за пару дней). На одно колено была сделана магнитно-резонансная томография, частичная резекция заднего мениска и восстановление хряща. Прошло несколько месяцев, но боль в прооперированном колене (и во втором) не прошла. Какие рекомендуете следующие шаги?
Нужно снова пойти к специалисту. Рентген следует повторить, который в таких случаях при появлении болей выполняют стоя и с нагрузкой. Могут помочь внутрисуставные блокады, противовоспалительные препараты, кортизон, гиалуроновая кислота или инъекции плазмы.
По данным магнитно-резонансной томографии было сделано заключение: разрыв передней крестообразной связки с рубцеванием; частичное повреждение медиальной коллатеральной связки с рубцеванием; горизонтальный разрыв дорсального рога медиального мениска. Можно ли с такими диагнозами жить полноценной жизнью – кататься на лыжах на любительском уровне, заниматься силовыми упражнениями, ходить в горы? Также есть синовит и киста Бейкера. Какие манипуляции следует сделать?
Все зависит от того, насколько сильно мешает колено. Очень редко после проведения магнитно-резонансной томографии можно обнаружить разрыв передней крестообразной связки с рубцеванием. Обычно при повреждении передней крестообразной связки рубцов не остается. Просто колено в определенных ситуациях нестабильно и может мешать. Здесь надо сказать, что 55 лет – это тот возраст, когда можно жить без передней крестообразной связки, правда, при условии, что колено стабильно и не мешает. Чтобы поддерживать колено в оптимальной форме, иметь нормальный мышечный тонус и баланс, необходимо делать физические упражнения.
Что касается горизонтального повреждения медиального мениска, то следует знать, что этот вид повреждения встречается у многих людей. Если оно протекает бессимптомно, то есть не болит и не доставляет проблем, то с таким коленом можно не только кататься на лыжах, но и заниматься спортом и даже лазить по горам.
Рекомендую сходить к специалисту на консультацию и показать колено.
Могут ли PRF-инъекции (плазмы) творить "чудеса" и помогать при остеоартрите или остеохондропатии коленного сустава? Или они помогают, только если уколы делать регулярно?
Я не верю в чудеса, но многим эти уколы помогают. Да, их можно получать регулярно.
Магнитно-резонансное исследование показало, что у меня порвано три сухожилия на лодыжке (в марте после травмы – игры в волейбол). Врач сказал, что в операции нет необходимости, нужно просто чаще ездить на велосипеде и вращать ногой в разные стороны во время тренировки. При занятиях волейболом и другими активными видами спорта необходимо всегда (!) надевать защиту лодыжки. Согласны ли вы, что можно обойтись без операции? Какие рекомендации вы бы дали? Лодыжка до сих пор болит и есть небольшой отек.
Думаю, МРТ показало, что были порваны три связки, а не сухожилия, что потребовало бы немедленной операции после травмы. Что касается связок –
ровно три связки фиксируют голеностопный сустав снаружи, и если все три связки будут разорваны, то голеностопный сустав обязательно будет нестабильным.
В такой ситуации необходимо обратиться к специалисту, который лечит непосредственно голеностопный сустав и стопу, сделать "стресс-рентген" и проверить, насколько на самом деле нестабильна стопа. На основании этих обследований врач примет решение о дальнейшем лечении. При разрыве трех связок достаточно велика вероятность того, что потребуется стабилизирующая операция и реконструкция связок голеностопного сустава.
У меня уже некоторое время болит плечо, иногда колено, но сейчас меня больше беспокоит боль в бедре. Я офисный работник, работа в основном сидя и за компьютером. Я понимаю, что существуют разные причины, по которым я чувствую боль в суставах. Скажите пожалуйста, может ли длительное сидение повлиять на состояние наших суставов?
Дома я занимаюсь спортом самостоятельно 3 раза в неделю, но делаю это без кроссовок – босиком. Могут ли занятия спортом без обуви повлиять на здоровье суставов? В целом, исходя из того, что я написала, к какому специалисту вы бы порекомендовали мне обратиться в первую очередь?
Длительное и регулярное сидение может повлиять на состояние суставов, поскольку мышцы при сидении не работают и поэтому теряют тонус, а также исчезает нормальный баланс активности между мышцами. В таких случаях действительно необходимо заниматься спортом, а курс физиотерапии желательно проходить 1-2 раза в год.
Заниматься спортом можно как в обуви, так и босиком, так как на здоровье суставов это никак не влияет.
Рекомендую пациентке обратиться к физиотерапевту или реабилитологу, чтобы специалист мог оценить состояние мышечного аппарата и порекомендовать соответствующий курс физиотерапии.
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