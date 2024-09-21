На самом деле в Исландии нет белых медведей. Однако недавно попала одна особь, возможно, на льдине из Гренландии. К сожалению, полиция убила животное, однако это не было решением, спонтанно принятым самими стражами порядка.
В Исландии впервые с 2016 года замечен белый медведь. Встреча с полицией закончилась для него трагично
Впервые за много лет на североатлантическом острове Исландия появился белый медведь. Полиция застрелила животное и сказала, что у них не было иного выхода. Это было сделано после серьезного обсуждения с учреждениями по защите природы.
Считается, что животное приплыло, дрейфуя на льдине из Гренландии, которая находится в нескольких сотнях километров к северо-западу от Исландии. В последнее время на побережье наблюдается все больше ледяных гор, сообщает телерадиокомпания RÚV.
Она указывает, что о возвращении животного обратно в Гренландию не могло идти и речи. Еще одной причиной были опасения, что белые медведи могут привезти в Исландию болезни.
Животное весом от 150 до 200 килограммов сейчас проверяется в столице Исландии Рейкьявике.
В последний раз белый медведь был замечен в Исландии в 2016 году. После того, как в 2008 году в Исландию попали два таких животных, власти решили, что белых медведей нужно отстреливать, несмотря на то, что вид находится под угрозой.
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