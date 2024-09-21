Взрывы устройств "Хезболлы": вопросы, по-прежнему требующие ответов

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По словам Сюя, три года назад он выдал BAC Consulting лицензию на торговую марку Gold Apollo, позволив им использовать название Gold Apollo на своих пейджерах.

Он сказал, что денежные переводы от BAC были «очень странными» — и что были проблемы с платежами, которые поступали с Ближнего Востока.

По словам аналитиков и консультантов, в то время как цепочки поставок и каналы распределения для более прибыльных и новых продуктов жестко контролируются, это не относится к старой электронике из Азии, где контрафакт, избыточные запасы и сложные сделки по контрактному производству иногда делают невозможным определение происхождения продукта.

«Продукт был не наш. На нем был только логотип нашего бренда», — заявил основатель и президент Gold Apollo Сюй Цингуан Фото: Yan ZHAO / AFP

«Если цепочка поставок была нарушена, чтобы поместить внутрь взрывчатку… Это невероятная инженерная разработка. Но на самом деле взломать цепочку поставок не так уж сложно», — говорит Дэвид Финчер, базирующийся в Китае технолог и консультант.

По его словам, контрафактная продукция широко распространена, особенно в таких крупных производственных центрах, как Китай, где легко произвести поддельные компоненты и не так уж сложно перейти от поддельных компонентов к вмешательству в цепочки поставок.

При чем здесь венгерская компания?

Би-би-си отправилась по юридическому адресу офиса BAC Consulting, расположенного в жилом районе Будапешта.