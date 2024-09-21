Суббота, 21 сентября, оказалась богатой на события. Пока вело-любители в ретро-одежде ездили по улицам Риги, какие-то родители решили выкрасть своих детей из больницы. Россия пока что разбирается с последствиями налетов дронов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 21 сентября ⟩ Похищение детей из больницы, кибератака на Balticom и опасный корабль в Балтийском море
Новости Латвии:
В субботу полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу, выяснило агентство LETA в Государственной полиции.
Латышский язык является самым используемым языком в формальном и неформальном общении жителей Латвии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством латышского языка (LVA).
После перерыва в несколько лет в субботу, 21 сентября, на улицы Риги вернулось одно из главных событий велосипедной культуры Латвии - Твидовый заезд, сообщает агентство LETA.
Несмотря на то, что еще в начале лета была надежда, что решение Латгальского районного суда по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой может быть объявлено в августе или в сентябре, в данный момент известно, что процесс затягивается, возможно, на несколько месяцев. Адвокат Сандры Рейниковой Валерий Перовскис огорчен затянувшимся процессом, однако надеется на положительный исход для своей клиентки. В свою очередь жители края ждут, что в этом деле наконец будет поставлена точка, и обходят стороной лес, где по-прежнему находится старый дом, в подвале которого было найдено тело ребенка.
В пятницу, 20 сентября, примерно двум тысячам клиентов оператора кабельного телевидения Balticom транслировался несанкционированный контент - видео о действиях российской армии в Украине. Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш вечером в пятницу в социальной сети Х написал, что кибератака на сети Balticom очень похожа на ту, что была 9 мая - она затронула часть интерактивного телевидения.
Редакция передачи Bez Tabu за небольшой период времени получила несколько сообщений, связанных с сетью автозаправочных станций Neste.
Лизумская волость скорбит после трагической аварии, в которой погибли четверо подростков. Одна из них - Виктория - в субботу бы отпраздновала свое 18-летие, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Движение на участке трассы Москва - граница с Латвией временно закрыто после того, как минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по складу оружия в Тверской области, сообщают в субботу российские СМИ со ссылкой на дорожную администрацию.
Губернатор Краснодарского края сообщил, что атака БПЛА вызвала детонацию "взрывоопасных предметов". По данным ASTRA, атакован склад с боеприпасами.
У берегов Норвегии застряло пострадавшее в результате шторма грузовое судно, перевозившее опасные удобрения из России. На судне, которое вышло из Мурманска, находится большое количество аммиачной селитры. Ранним утром в субботу телеканал ntv.de сообщил, что страны на побережье Балтийского моря внимательно следят за ситуацией, однако немецким властям неизвестно, отправится ли судно Ruby и в Балтийское море. Тем временем датская лоцманская компания DanPilot подтвердила сегодня датскому телеканалу TV2, что при пересечении пролива Большой Бельт судну будут помогать датские лоцманы.
По подозрению в контрабанде людей правоохранители задержали в Германии 38-летнего латвийца с паспортом негражданина, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на СМИ Welt.
Годами у него не было ни имени, ни фамилии. Его просто называли археологической находкой в соборе Парижской Богоматери. Наконец тайна находящегося в саркофаге человека разгадана.
Интересное чтиво:
"Уже тогда не дали бы пошутить про Навального условного и вообще про оппозицию", - вспоминает стендап-комик Александр Марголин выступления "Рижских готов" в Высшей лиге КВН в начале 2010-х.
26 сентября в Риге во дворце культуры ВЭФ состоится спектакль-диалог "Клуб разбитых сердец" с участием российской актрисы Варвары Шмыковой.
"Советская Прибалтика, как мы ее тогда называли, это всегда была немножечко заграница", - сказал в интервью LSM+ прозаик, журналист, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий Виктор Шендерович.
В субботу, 21 сентября, день рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич - ему исполняется 51 год! Давайте пожелаем ему здоровья и счастья на каждом шагу, а также посмотрим на гардероб первого лица государства.
Мошенники продолжают изобретать новые способы опустошать карманы жителей Эстонии, сообщает Rus.Postimees.
Избиратели в США придут на избирательные участки 5 ноября, чтобы выбрать следующего президента. Изначально выборы должны были стать матчем-реваншем между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом, уже боровшимся за пост президента в 2020 году. Но в июле ситуация изменилась: Байден вышел из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
Президент России Владимир Путин отрицает право Украины на суверенитет: с 2014 года он уже дважды напал на неё. К счастью, его попытки подчинить эту страну оказались сорваны благодаря храбрости украинского народа.
С июля не менее 45 российских дронов проникли в воздушное пространство Беларуси. Упали или были сбиты ПВО только четыре. Как и почему российские БПЛА залетают в РБ?
Американский серийный убийца Кеннет Макдафф 11 октября 1989 года был освобожден из тюрьмы, где провел 23 года за жестокое убийство трех подростков. Шесть из этих лет он находился в камере для приговоренных к казни. Несмотря на это, Макдафф был выпущен на свободу и смог незамедлительно продолжить начатое.
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