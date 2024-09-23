Наступила горячая грибная пора и люди несут домой полные корзинки. В передаче 4. studija Латвийского телевидения биолог Илмар Тирманис рассказал, что вместе с грибами в желудки попадает и немало существ, обитающих в грибнице, - пишет LSM+.
Передача рассказала, что съедают люди вместе с грибами
Грибы любят не только люди. Ими охотно лакомятся белки и мыши, парнокопытные, слизни и жуки.
При этом ряд лесных обитателей пожирает грибы изнутри. Личинки насекомых в грибах не только кормятся, но и живут. В народе их называют "грибными червями". Как пишет LSM+, в растущих в Латвии грибах живут личинки сотен видов насекомых — представители двукрылых, жесткокрылых и различных других отрядов.
Биолог Илмарс Тирманис отмечает, что в последнее время "заселенными" незванными жильцами становятся и плодовые тела боровиков, которые раньше считались достаточно чистыми грибами. Так что можно говорить об "эволюционировании" насекомых. А вот в лисичках такое встречается редко: разве что иногда можно натолкнуться на личинки жуков-щелкунов.
К слову, грибами питаются и настоящие черви — нематоды. Они совсем крошечные и невооруженным глазом обычно не видны. Биолог говорит, что переросшие грибы почти всегда чья-то кормовая база. Так что дабы не наесться всякого, в корзинку следует класть только молодые грибочки.
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