Передача рассказала, что съедают люди вместе с грибами

Грибы любят не только люди. Ими охотно лакомятся белки и мыши, парнокопытные, слизни и жуки. При этом ряд лесных обитателей пожирает грибы изнутри. Личинки насекомых в грибах не только кормятся, но и живут. В народе их называют "грибными червями". Как пишет LSM+, в растущих в Латвии грибах живут личинки сотен видов насекомых — представители двукрылых, жесткокрылых и различных других отрядов.

Биолог Илмарс Тирманис отмечает, что в последнее время "заселенными" незванными жильцами становятся и плодовые тела боровиков, которые раньше считались достаточно чистыми грибами. Так что можно говорить об "эволюционировании" насекомых. А вот в лисичках такое встречается редко: разве что иногда можно натолкнуться на личинки жуков-щелкунов.



К слову, грибами питаются и настоящие черви — нематоды. Они совсем крошечные и невооруженным глазом обычно не видны. Биолог говорит, что переросшие грибы почти всегда чья-то кормовая база. Так что дабы не наесться всякого, в корзинку следует класть только молодые грибочки.

