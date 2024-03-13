Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уроженец Украины, работает в структурах "Газпрома" с 2000 года. С 2007 по 2016 год Волобуев возглавлял пресс-службу "Газпрома" и был заместителем начальника департамента информационной политики. В свою очередь, перед полномасштабным вторжением он семь лет был вице-президентом "Газпромбанка". Волобуев в свое время свято верил, что Путин хороший, но после полномасштабного вторжения России в Украину он вернулся туда, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Он напоминает, что после полномасштабного вторжения в латвийском обществе заговорили о полном отказе от российского газа. Это было серьезным испытанием для страны, поскольку на тот момент потребление газа достигло 1,5 млрд кубометров, из которых 1,3 были закуплены в России. Выбор был невелик: либо накопить на зиму 2-3 миллиарда, либо договориться с Литвой о доступе к терминалу сжиженного газа.

Однако вместо того, чтобы искать альтернативы, глава Latvijas Gāze Айгарс Калвитис начал говорить, что отказ от российского газа приведет к энергетическому кризису, что цены взлетят до небес.

Другими словами, он хотел, чтобы молчание Латвии было куплено российским газом, утверждает Волобуев. "И этот человек до сих пор управляет компанией!"