Дуров заявил о передаче данных преступников из Telegram

По его словам, в течение несколько последних недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. "Весь проблемный контент, который мы выявили в "Поиске", больше недоступен", - указал Дуров.

Изменения в правилах пользования Telegram

Если раньше в правилах пользования Telegram было указано, что IP-адреса и телефоны пользователей могут быть раскрыты, только если правоохранительные органы подозревают их в терроризме, то теперь формулировка изменилась. "Если Telegram получит действительный ордер от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - гласит новая редакция правил. "Эти меры должны отпугнуть преступников. Telegram Search предназначен для поиска друзей и ознакомления с новостями, а не для продвижения нелегальных товаров", - указал Дуров.

В начале сентября Дуров написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, ставя под угрозу безопасность добросовестных пользователей, число которых предприниматель оценил в миллиард человек, будет его личной целью. Об этом он заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его задержали по обвинению в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. В прокуратуре его обязали не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.

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