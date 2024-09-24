Удары Израиля по Ливану: погибли почти 560 человек, тысячи жителей покинули свои дома

«Они звонят всем и угрожают по телефону. Мы приехали, чтобы забрать моего сына из школы. Ситуация не очень хорошая», — сказал агентству Reuters мужчина по имени Исса.

По данным правительства Ливана, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и это число, вероятно, будет расти.

Министерство образования Ливана заявило, что все школы в стране будут закрыты, многие из них оборудуют под убежища для перемещенных лиц.

По данным издания The Times of Israel, все больше учебных заведений закрываются во вторник в северной части Израиля из-за продолжающихся обстрелов со стороны «Хезболлы».

Анализ: друзья и враги Израиля готовятся к худшему

На войне между Израилем и «Хезболлой» происходит быстрая эскалация, и это обусловлено большим размахом воздушных ударов Израиля, пишет международный обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн.

Хотя конфликт между Израилем и «Хезболлой» длится уже несколько десятилетий, нынешний виток противостояния начался на следующий день после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Еще до нынешней эскалации более 100 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских авиаударов. Около 60 тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться в центр страны. В последние несколько дней Израиль заявил, что одна из главных целей его армии — обеспечить их безопасное возвращение в свои дома.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что атаки на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока в Газе не наступит прекращение огня. Но на данный момент очевидно, что ни лидер ХАМАС, ни руководство Израиля не готовы пойти на сделку, которую предложили США.

Хотя «Хезболла» получила удар, у нее остается достаточно возможностей, чтобы ответить. Именно поэтому друзья и враги Израиля все еще готовятся к худшему.