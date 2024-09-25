Вырастили огромную тыкву? Примите участие в "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии"!

Maxima приглашает каждого любителя выращивать тыквы принять участие в чемпионате и представить на конкурс самые большие тыквы из своего сада. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 3 октября (включительно), указав горизонтальную и вертикальную окружность тыквы, ее местонахождение и свои контактные данные, на электронный адрес info@maxima.lv с указанием темы: Latvijas lielākā ķirbja čempionāts.