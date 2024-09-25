Начался прием заявок на участие в 19-м "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии".
Вырастили огромную тыкву? Примите участие в "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии"!
Maxima приглашает каждого любителя выращивать тыквы принять участие в чемпионате и представить на конкурс самые большие тыквы из своего сада. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 3 октября (включительно), указав горизонтальную и вертикальную окружность тыквы, ее местонахождение и свои контактные данные, на электронный адрес info@maxima.lv с указанием темы: Latvijas lielākā ķirbja čempionāts.
Галерея: Чемпион прошлого года
Организаторы лично сообщат всем претендентам о выходе в финал до 7 октября. В этом году "Крупнейший тыквенный чемпионат Латвии" пройдет 17 октября, всех желающих приглашают принять участие в различных мероприятиях.
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