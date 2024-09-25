"Готов защищать свою семью и страну". Латвийский журналист рассказал, почему вступил в ряды Земессардзе

"Я не хочу воевать, я ненавижу войну, но если не показать врагу, что у тебя есть способности, знания и сила, то он, как гиена, почувствует твой страх и захочет напасть. Вот почему я вступил в ряды Земессардзе, чтобы показать, что я готов защищать свою семью и свою страну с оружием в руках!" - говорит журналист TV24.

Айвис уже несколько лет всерьез подумывал о вступлении в ряды Земессардзе: "У меня не было сомнений, я целенаправленно хотел этого. Многие мои друзья служат и в Земессардзе, и в Национальных вооруженных силах. Я видел, как много они приобретают для своей личности, какие важные знания получают, а я большой патриот Латвии и не собираюсь покидать свою страну в трудную минуту. Если я останусь, я хочу быть полезным, иметь необходимые знания, а не прозябать в невежестве".

Айвис также подчеркивает, что еще одной причиной, по которой он вступил в Земессардзе, является желание закалить свой характер.

После первых месяцев обучения Цериньш говорит, что самыми большими трудностями для него по-прежнему остаются военный язык, терминология и коммуникация, а также чтение карт: "Я изучал проектирование, понимаю масштабы, но карта местности была для меня как азбука Морзе. Как же я ценю ребят-ориентировщиков в моем подразделении, которые уже обладают такими знаниями и навыками! На самом деле я сейчас приобретаю множество навыков, которые пригодятся мне в жизни, а также новых замечательных друзей. Служба в Земессардзе - это неоценимая польза, я считаю, что все должны проходить военную подготовку, в том числе и женщины. Я очень горжусь тем, что служу в Земессардзе", - сказал Цериньш.

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