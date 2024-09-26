Путин заявил, что нужно принять во внимание "новые военные угрозы" для России и ее союзников, поэтому нужно уточнить условия использования ядерного оружия.

Диктатор отметил, что ядерное государство, которое поддерживает нападение на Россию со стороны другого государства, является агрессором. Он не уточнил, должна ли новая версия документа предусматривать применение ядерного оружия в таком случае.

Это может относиться и к Украине, борьбу которой против российской агрессии поддерживают США и западные ядерные страны.

Путин также заявил, что вопрос о применении ядерного оружия может быть рассмотрен в случае получения достоверной информации о "массированном запуске воздушных и космических наступательных вооружений".

Хозяин Кремля уточнил, что речь идет о стратегических и тактических самолетах, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

Диктатор также отметил, что пересмотренная доктрина оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии как против России, так и против Беларуси.

Это касается и случаев, если страна, используя обычное вооружения, создаст "критические угрозы суверенитету России".

Путин также заявил, что ядерное оружие является "важнейшей гарантией безопасности страны и ее граждан".

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