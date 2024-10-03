"Есть такое понятие, как конформизм": AP$ENT об артистах, которые молчат о войне

"Не знаю, это, наверное, личное решение каждого, по каким причинам он что-то делает или не делает. Но, видимо, есть два варианта. Вот вы говорите выступает "на правительственных концертах". Наверное, чтобы дальше выступать на правительственных концертах, получать за это деньги. А может, ей просто плевать? А может. А может, она "за"? Я откуда знаю? Я с ней не знаком. Хотя она из Могилевской области, практически землячка", - сказал Арсений.