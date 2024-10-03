Инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал новым гостем программы "В чем фишка?". Во время интервью также подняли тему о тех артистах, которые предпочитают молчать о войне. К примеру, его землячка Катя Iowa.
"Есть такое понятие, как конформизм": AP$ENT об артистах, которые молчат о войне
"Не знаю, это, наверное, личное решение каждого, по каким причинам он что-то делает или не делает. Но, видимо, есть два варианта. Вот вы говорите выступает "на правительственных концертах". Наверное, чтобы дальше выступать на правительственных концертах, получать за это деньги. А может, ей просто плевать? А может. А может, она "за"? Я откуда знаю? Я с ней не знаком. Хотя она из Могилевской области, практически землячка", - сказал Арсений.
Он уверен, что много таких, кто не хочет терять свой заработок.
"Есть же такое понятие - конформизм. Вот кто-то становится конформистом, а кто-то нет", - резюмировал музыкант.
Напомним, инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал популярен в Сети благодаря своей песне "Можно я с тобой?" в 2022 году. Его трек "завирусился" в TikTok, получил миллионы прослушиваний, а люди стали называть песню "гимном котиков".
Интервью с инди-музыкантом Арсением Кисляком полностью смотрите в новом выпуске программы "В чем фишка?".
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