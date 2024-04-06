"Все мои мужчины были старше": Кэти Тиндемарк об отношениях с миллионером

"У меня новые отношения, и я их не скрываю", - признается латвийская певица, скрипачка и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк. Правда, ее состоятельный возлюбленный не хочет представать перед камерой и не дает совместных интервью, но они живут вместе уже год.
"Познакомились мы раньше. После моего контракта в Испании как-то получилось так, что он говорит: "Катюша, привет! Ну как ты после командировки? Давай встречаться?" - вспоминает девушка.
Кэти подчеркивает, что она некоторое время думала, что он еще занят. Но после оказалось, что это один из первых мужчин, который свободен и хочет с ней познакомиться:
"Он был свободен. Я была свободна, потому что вышла удачно наконец-то из токсичных отношений".
Она не скрывает, что ее мужчина - состоятельный человек:
"Я никогда не говорила слово "миллионер". Он даже сам: "Почему меня называют миллионером?". Я говорю: "Это не я придумала. Но у тебя большой дом, в нем были съемки. Поэтому у людей свое понимание, что есть что. На сколько ноликов можно приумножить все. Поэтому как уж называют, так и называют".
Кэти Тиндемарк добавляет, что ей с ним хорошо, комфортно, он о ней заботится.
"Он старше меня намного, но все мои мужчины - они были старше меня", - резюмирует она.
Интервью с Кэти Тиндемарк целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
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