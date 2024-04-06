"Все мои мужчины были старше": Кэти Тиндемарк об отношениях с миллионером

"Я никогда не говорила слово "миллионер". Он даже сам: "Почему меня называют миллионером?". Я говорю: "Это не я придумала. Но у тебя большой дом, в нем были съемки. Поэтому у людей свое понимание, что есть что. На сколько ноликов можно приумножить все. Поэтому как уж называют, так и называют".