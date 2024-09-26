Полиция рассмотрит заявление Детской больницы о клевете на ее сотрудников

Как сообщалось, 16 сентября от дифтерии в больнице скончался четырехлетний мальчик, который не был привит от этой инфекции. Позже полиция задержала родителей мальчика за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и болели дифтерией. Дети были доставлены обратно в больницу.

После инцидента в социальных сетях начались нападки и клевета на медиков BKUS.

Например, врач Агенскалнской клиники Эдгар Меднис написал в Telegram, что родители заболевших дифтерией детей воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, решив отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, уведомив об этом персонал и забрав детей из больницы.

"Это решение было принято из-за обоснованного беспокойства родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - написал Меднис.

Комментируя клеветнические высказывания в адрес врачей в социальных сетях, представитель больницы Даце Шевченко сообщила агентству LETA, что больница подаст заявление в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правоохранительные органы в связи с "насилием в отношении врачей BKUS".

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