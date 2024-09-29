В Кремле рассказали, кто определит условия для применения ядерного оружия

"Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание", - приводит слова Пескова Русская служба BBC.

Пескова рассказал, что побудило внести корректировку в ядерную доктрину РФ.

"То, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась инфраструктура НАТО к нашим границам, это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Песков.

Напомним, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что РФ меняет свою ядерную доктрину.

Путин заявил, что нужно принять во внимание "новые военные угрозы" для России и ее союзников, поэтому необходимо уточнить условия использования ядерного оружия.

Диктатор отметил, что ядерное государство, которое поддерживает нападение на Россию со стороны другого государства, является агрессором. Он не уточнил, должна ли новая версия документа предусматривать применение ядерного оружия в таком случае.

Путин также заявил, что вопрос о применении ядерного оружия может быть рассмотрен в случае получения достоверной информации о "массированном запуске воздушных и космических наступательных вооружений".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!