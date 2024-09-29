Президент Латвии травмировал руку

"Велосезон окончен. Огромное спасибо доктору Кришу Розенбергу и персоналу Больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи - лучшие в мире", - написал Ринкевич в своем аккаунте в Instagram.

Он также опубликовал фотографию, на которой позирует с травмированной рукой в ​​своей юрмальской резиденции.

Пока пресс-служба президента не направила в СМИ информацию об изменении повестки дня президента на следующую неделю.

Уже сообщалось, что Ринкевич - страстный велосипедист. Он не только регулярно публикует свои велосипедные маршруты и впечатляющие расстояния, которые он проехал, но и принимает участие в велосипедных мероприятиях.

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