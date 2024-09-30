Фото Израиль нанес масштабные удары по Ливану: более 100 погибших

Истребители "в регионе Бекаа в Ливане нанесли удары по десяткам пусковых установок и зданий, в которых хранилось оружие", - говорится в сообщении на платформе Telegram.

Эти объекты связаны с группировкой "Хезболла".

Израиль "продолжит интенсивные атаки, нанесение ущерба и уничтожение военного потенциала и инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане", - заявили в армии.

В результате израильского удара по многоквартирному дому в Бейруте погибли четыре человека, сообщил источник в структурах безопасности Ливана.

Это первая израильская атака в центре Бейрута с начала войны в Газе год назад.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в воскресенье в результате ударов Израиля погибли по меньше мере 105 человек, а 359 человек были ранены.

"Хезболла" начала обстреливать Израиль на следующий день после атаки палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября, что вызвало войну в секторе Газа.

В последние дни Израиль сместил акцент своей операции с сектора Газа на Ливан, где с прошлого понедельника в результате авиаударов погибли сотни людей и более 200 000 были вынуждены покинуть свои дома.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!