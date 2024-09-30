Передача: Карта онкологического больного не позволяет проследить его путь; полной статистики по раку нет

Три с половиной года назад, когда система здравоохранения Латвии была перегружена большим количеством тяжелобольных пациентов с Covid-19, шла параллельная битва с не менее больным электронным здравоохранением. Тогда министр здравоохранения пообещал, что электронное здравоохранение будет создано полностью с нуля и по новым принципам.

Сейчас заново разработана карта онкологического больного, которая, по крайней мере на данный момент, больше используется как статистический инструмент, а также как лабораторный модуль, содержащий информацию об анализах. Однако общую картину о данном пациенте не может увидеть даже врач.

Какова общая картина заболеваемости раком в Латвии за последние годы? Таких данных нет. Полная статистика доступна за период до 2017 года включительно, а за последние шесть лет данных нет или есть только предварительные.

Например, мы можем узнать, что в 2021 году в Латвии вновь зарегистрировали 9483 онкологических больных - на тысячу, а то и на две меньше, чем в предыдущие годы. Но что произошло после того, как волна ковида отступила, официально не известно.

"С января этого года поданы данные более чем о 10 800 пациентов - диагностированных как в этом году, так и в предыдущие годы. Так что новая платформа начала работать", - сказала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Яна Лепиксоне.

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