Фото 100 пенсионеров примерили на себя роль депутатов Сейма

LPF организует День сениоров в сотрудничестве с Сеймом и комиссией по социальным и трудовым вопросам. Планируется, что в мероприятии также примут участие гости из литовских и эстонских негосударственных организаций пенсионеров.

В Латвии День сениоров проходит в Сейме впервые.

Премьер-министр: наши пожилые люди активны и вовлечены в жизнь общества, подавая пример другим поколениям

Наши пожилые люди активны и участвуют в жизни общества, подавая пример другим поколениям, заявила премьер-министр Эвика Силиня на мероприятии в парламенте, посвященном Дню сениоров.

Латвийская федерация пенсионеров объединяет более 150 организаций в Латвии и, по словам премьер-министра, является мощной силой.

"Не секрет, что пожилые люди заботятся о детях и внуках, помогают и поддерживают их", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что пожилые люди - это те, кто не дает нам забыть, как важно поддерживать латвийский патриотизм, отстаивать латвийские ценности и не забывать о них.

Силиня поблагодарила присутствующих за решения, принятые в прошлом, чтобы Латвия стала независимым государством.

Премьер-министр выделила три решения правительства, которые, по ее мнению, будут способствовать благополучию пожилых людей. В прошлом году была восстановлена справедливость: постепенно будет выплачиваться надбавка за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года.

В рамках налоговой реформы было решено повысить необлагаемый минимум для пенсий до 1000 евро и увеличить платеж за компенсируемые лекарства.

Премьер-министр отметила, что было хорошей идеей организовать в парламенте День сениоров, чтобы обсудить важные для пожилых людей вопросы и темы.

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