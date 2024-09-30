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Фото 100 пенсионеров примерили на себя роль депутатов Сейма

Обновлено 30 сентября 2024, 12:53
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День сениоров в Сейме
День сениоров в Сейме Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Сейме 30 сентября проходит День сениоров, в рамках которого 100 пенсионеров работают полный рабочий день точно так же, как это делают депутаты - на пленарных заседаниях и в комиссиях, сообщает агентство LETA.

Содержание работы касается проблем пенсионеров. Заслушиваются министры из других отраслей, проводятся дебаты в комитетах, и в конце дня резолюция будет подана председателю Сейма Дайге Миерине (СЗК).

Галерея: День сениоров в Сейме

Резолюция будет обязательной для всех комитетов Сейма, в компетенции которых находится круг упомянутых проблем, указала представитель Латвийской федерации пенсионеров (LPF) Лиесма Калве.

В течение дня запланирована работа трех комиссий - социальной, комиссии по здравоохранению и комиссии по цифровой грамотности. Все они будут возглавляться членами федерации.

На вопросы сениоров в комиссиях ответят министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК), министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") и министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"). В работе комиссий примут участие и другие представители министерств.

Как подчеркивает Калве, задача комиссий - обсудить наиболее актуальные проблемы сениоров и пенсионеров и представить в Сейм предложения о том, что в первую очередь можно сделать или начать делать в следующем году для решения этих проблем.

LPF организует День сениоров в сотрудничестве с Сеймом и комиссией по социальным и трудовым вопросам. Планируется, что в мероприятии также примут участие гости из литовских и эстонских негосударственных организаций пенсионеров.

В Латвии День сениоров проходит в Сейме впервые.

Премьер-министр: наши пожилые люди активны и вовлечены в жизнь общества, подавая пример другим поколениям

Наши пожилые люди активны и участвуют в жизни общества, подавая пример другим поколениям, заявила премьер-министр Эвика Силиня на мероприятии в парламенте, посвященном Дню сениоров.

Латвийская федерация пенсионеров объединяет более 150 организаций в Латвии и, по словам премьер-министра, является мощной силой.

"Не секрет, что пожилые люди заботятся о детях и внуках, помогают и поддерживают их", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что пожилые люди - это те, кто не дает нам забыть, как важно поддерживать латвийский патриотизм, отстаивать латвийские ценности и не забывать о них.

Силиня поблагодарила присутствующих за решения, принятые в прошлом, чтобы Латвия стала независимым государством.

Премьер-министр выделила три решения правительства, которые, по ее мнению, будут способствовать благополучию пожилых людей. В прошлом году была восстановлена справедливость: постепенно будет выплачиваться надбавка за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года.

В рамках налоговой реформы было решено повысить необлагаемый минимум для пенсий до 1000 евро и увеличить платеж за компенсируемые лекарства.

Премьер-министр отметила, что было хорошей идеей организовать в парламенте День сениоров, чтобы обсудить важные для пожилых людей вопросы и темы.

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