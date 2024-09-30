Профсоюз медиков просит сократить оборонный бюджет в пользу здравоохранения

В свою очередь низкие зарплаты в здравоохранении вызвали хронический дефицит кадров, который фактически тормозит реализацию государственной политики здравоохранения.

Как заявил Керис, за время после восстановления независимости Латвия потеряла около 800 тысяч жителей, что составляет почти треть населения страны, и это вызвано "ошибочными, безответственными политическими решениями", в том числе о недостаточном финансировании здравоохранения.

Большой компромисс

В 2025 году для Министерства здравоохранения предусмотрено 1,9 млрд евро, в том числе финансирование из фондов ЕС составит 8,5 млн евро и будет увеличиваться в соответствии с фактической необходимостью, а для основных функций запланировано 1,903 млрд евро.

На приоритеты Минздрава в следующем году дополнительно планируется выделить 24,9 млн евро. 21,5 млн евро выделено на компенсируемые медикаменты.

Из фондов ЕС для решения вопросов кибербезопасности в здравоохранении запланировано дополнительно 827 тысяч евро, для укрепления потенциала Службы неотложной медицинской помощи - 2,6 млн евро.

Минздрав подал на следующий год запрос о финансировании приоритетных мер в размере 153,27 млн евро.

"Эта сумма - уже очень большой компромисс. Это примерно половина тех средств, которые нужны отрасли в соответствии с основными установками общественного здравоохранения на 2021-2027 годы", - отметил Керис.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании совета отметила, что здравоохранению в прошлом году по сравнению с другими отраслями дополнительно было выделено самое крупное финансирование - 275 млн евро, и эта часть финансирования сохранится и в следующие два года.