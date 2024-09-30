Правительство в следующем году намерено сократить на 5% траты на госуправление

Силиня пообещала, что в соответствии с призывом LDDK в следующем году будет проделана работа по сокращению расходов в нескольких министерствах, в том числе с целью реализации нулевого бюджета.

Премьер пояснила, что такое желание было еще в текущем году, но это удалось сделать только Министерству климата и энергетики, которое является новым министерством. "Сразу этого сделать нельзя", - сказала Силиня.

Она отметила, что будут изыскиваться и другие возможности сокращения расходов.

По словам Силини, правительство не готово сокращать траты на оборонную отрасль, но будет следить за тем, как отрасль тратит выделенные средства.

Кроме того, будут изыскиваться возможности сокращения советов предприятий с государственным капиталом, пересматриваться принципы оплаты труда в них. Планируется пересмотреть командировочные деньги, возможно, отменить 30-процентные надбавки за зарубежные командировки. При этом премьер-министр подчеркнула, что медицина будет непрерывно находиться в повестке дня правительства с целью выделения дополнительных средств.