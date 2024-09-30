В следующем году будут изыскиваться возможности сократить на 5% траты на государственное управление, заявила в понедельник на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству премьер-министр Эвика Силиня, отвечая на призыв Латвийской конфедерации работодателей (LDDK).
Правительство в следующем году намерено сократить на 5% траты на госуправление
Силиня пообещала, что в соответствии с призывом LDDK в следующем году будет проделана работа по сокращению расходов в нескольких министерствах, в том числе с целью реализации нулевого бюджета.
Премьер пояснила, что такое желание было еще в текущем году, но это удалось сделать только Министерству климата и энергетики, которое является новым министерством. "Сразу этого сделать нельзя", - сказала Силиня.
Она отметила, что будут изыскиваться и другие возможности сокращения расходов.
По словам Силини, правительство не готово сокращать траты на оборонную отрасль, но будет следить за тем, как отрасль тратит выделенные средства.
Кроме того, будут изыскиваться возможности сокращения советов предприятий с государственным капиталом, пересматриваться принципы оплаты труда в них. Планируется пересмотреть командировочные деньги, возможно, отменить 30-процентные надбавки за зарубежные командировки. При этом премьер-министр подчеркнула, что медицина будет непрерывно находиться в повестке дня правительства с целью выделения дополнительных средств.
Силиня подчеркнула, что "это кризисное время, и это кризисный бюджет". Премьер пояснила, что кризис вызван войной в Украине, а также тем, что антиинфляционные меры Европейского центрального банка затормозили развитие народного хозяйства Западной Европы, в связи с чем на экспортных рынках Латвии царит стагнация.
LDDK ранее заявляла, что в Латвии необходимо перейти к эффективному формированию госбюджета, направленному на достижение определенных задач. Организация выступает за такой госбюджет на 2025 год, траты которого направлены на результат и предусматривают конкретный минимальный предел сокращения расходов в министерствах, находящихся в их подчинении учреждениях и других центральных учреждениях управления.
Президент LDDK Андрис Бите отметил, что конфедерация поддерживает выдвинутую 27 августа на заседании Кабинета министров цель по ограничению расходов на госуправление, что в сложившейся ситуации важно и осуществимо, если одновременно стимулировать экономику путем налоговой реформы и сокращения бюрократии.
LDDK также отмечает, что, во-первых, необходимо установить конкретный минимальный порог сокращения общих трат министерств, находящихся в их подчинении учреждений и других центральных органов управления. LDDK предлагает установить его в размере 5%, предусмотрев исключения в отношении учреждений, осуществляющих надзор за образованием, социальным уходом, а также безопасностью и порядком.
По пояснению конфедерации, сэкономленные таким образом средства необходимо направить на приоритеты внутренней и внешней безопасности и реализацию других значимых реформ, таких как налоговая реформа, изменения регулирования листов нетрудоспособности и завершение реформы финансирования образования. Источники для любых дополнительных бюджетных расходов следует искать за счет экономии текущих расходов.
Во-вторых, важно, чтобы в основное регулирование были включены изменения в отношении пособия для работающих родителей, которое планируется увеличить с 50% до 75% от размера присвоенного родительского пособия.
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