"Я бы клонировал Нику". 10 вопросов о Нике Рутковской

RUS TVNET ответил на 10 вопросов о Нике. Вот что из этого вышло:

1. Я не знаю... кому теперь буду жаловаться на сантехника и с кем буду делиться странными шуточками, пока Ника не вернётся к нам. (Артём)

2. Я не нахожу себе места из-за того... что мой личный Тайный Санта в лице Ники оставит меня без новогоднего подарка в этом году. (Саша Пилат)

3. Нет дня... чтобы мы с Никой не смеялись в офисе вместе. (Алёна)

4. Я буду скучать по тому... как Ника всегда умела поддержать и найти слова одобрения. (Сергей)

5. Я восхищаюсь... железобетонным спокойствием Ники и её потрясной помадой. (Александра)

6. Я не умею... писать статьи без того, чтобы Ника их проверила. (Андрей)

7. Если бы я мог клонировать людей... я бы клонировал Нику - потому что каждый хороший человек заслуживает такое золото в коллеги! (Саша Овсянников)