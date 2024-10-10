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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

"Я бы клонировал Нику". 10 вопросов о Нике Рутковской

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Фото: instagram.com/nika_pikah

Наша Ника уходит в декрет, и как минимум на полтора года мы остаёмся без суперколлеги и человека, на которого всегда можно положиться. Мы будем очень скучать!

RUS TVNET ответил на 10 вопросов о Нике. Вот что из этого вышло:

1. Я не знаю... кому теперь буду жаловаться на сантехника и с кем буду делиться странными шуточками, пока Ника не вернётся к нам. (Артём)

2. Я не нахожу себе места из-за того... что мой личный Тайный Санта в лице Ники оставит меня без новогоднего подарка в этом году. (Саша Пилат)

3. Нет дня... чтобы мы с Никой не смеялись в офисе вместе. (Алёна)

4. Я буду скучать по тому... как Ника всегда умела поддержать и найти слова одобрения. (Сергей)

5. Я восхищаюсь... железобетонным спокойствием Ники и её потрясной помадой. (Александра)

6. Я не умею... писать статьи без того, чтобы Ника их проверила. (Андрей)

7. Если бы я мог клонировать людей... я бы клонировал Нику - потому что каждый хороший человек заслуживает такое золото в коллеги! (Саша Овсянников)

8. Ника... с её педантичностью и ответственностью - это человек, с которым можно быть уверенным, что с контентом будет полный порядок. Постараемся не нарушать эту традицию. (Наталья)

9. Когда я особенно скучаю по своим любимым дочкам, с которыми мы очень близки и постоянно на связи, просто они выросли и живут далеко... я смотрю на Нику - она так похожа на них: умная, красивая, целеустремлённая и в то же время нежная, хрупкая и ранимая, которую хочется окружить любовью, теплом и заботой. Мне даже кажется, что совсем скоро я стану бабушкой. (Катрина)

10. Я восхищаюсь... чувством юмора Ники. В любой непонятной ситуации Ника умеет вовремя пошутить и снять напряжение, у неё всегда для всего заготовлены полезные мемчики. Решительно непонятно, с кем я теперь буду выбирать, какие я трусы на "Горящей избе". А если серьёзно, мне катастрофически будет не хватать по-настоящему стабильного, надёжного, справедливого и сознательного коллеги, а главное - хорошего человека! (Эрика)

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