Путин подписал указ о призыве в армию 133 000 россиян

"С 1 октября по 31 декабря 2024 года подлежат призыву на военную службу граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не находящиеся в резерве и подлежащие воинской службе - 133 000 человек", - говорится в документе.

Путин также распорядился уволить с военной службы военнослужащих, моряков и сержантов, период призыва которых истек.

Указ, подписанный Путиным, был опубликован в понедельник и вступил в силу в день публикации.

Российская армия теряет много солдат в войне в Украине, поэтому армейское руководство подталкивает Путина объявить новую волну мобилизации.

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