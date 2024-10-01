Видео На Юрмальском шоссе запечатлели агрессивного водителя Audi

На видео видно, как водитель Audi стремительно появляется перед снимающим ролик. После этого водитель решает не ждать в пробке и выезжает на левую полосу, что в данном месте запрещено.

Госполиция указала порталу TVNET, что проинформирована об этом видеоматериале. Будет начат процесс об административном правонарушении и выяснена личность автоводителя.

В видеоматериале усматриваются признаки агрессивного вождения. За агрессивное вождение применяется штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

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