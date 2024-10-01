Стала известна цель марафона Dod pieci! этого года

Марафон пройдет с 13 по 19 декабря. Собранные во время Dod pieci! средства будут переданы благотворительной организации Ziedot.lv, которая сможет оперативно помочь с покупкой лекарств, проведением необходимых обследований и диагностикой, а также оказать другие виды помощи нуждающимся.

"Нельзя запланировать болезнь, она приходит неожиданно. Мы не можем выбирать диагноз. Мы все одинаково уязвимы перед лицом болезни, а затем начинается лотерея - будут ли компенсируемые государством лекарства или нет. Люди с одинаковым диагнозом, но на разной стадии заболевания часто сталкиваются с ситуацией, когда одному лекарства или другой вид лечения компенсируются, а другому - нет. Часто это настолько большие суммы, что семьи не могут их оплатить. Но болезнь не ждет, пока деньги будут собраны", - заявила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

Как отмечает LSM+, ежегодно более 300 человек с критическими проблемами со здоровьем обращаются в Ziedot.lv с просьбой о немедленной помощи для покупки медикаментов, проведения обследований и постановки диагноза, поддержки при лечении редких и тяжелых болезней, проведения операций и процедур как в Латвии, так и за рубежом. Чаще всего в помощи нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями.

Галерея: Марафон Dod pieci! 2021 года

Благотворительный марафон Dod pieci! является частью международного проекта и пройдет в Латвии уже в 11-й раз. Он будет транслироваться из специальной стеклянной студии на Домской площади. Диджеи Latvijas Radio 5 в режиме 24/7 будут делиться историями людей, мнениями экспертов и ставить песни, выбранные жертвователями, призывая к изменениям в обществе.

Каждый год благотворительный марафон поднимает значимую для общества тему и поддерживает те группы населения, которые в этом действительно нуждаются.

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