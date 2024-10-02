Видео После несчастного случая около магазина скончался мужчина. Полиция просит опознать людей на фото

20 сентября около 20:10 в Гробине на улице Витолу, 12, возле магазина Lats мужчина получил серьезные травмы.

В тот же день мужчину доставили в медицинское учреждение, а несколько дней назад в Госполицию поступила информация о том, что он скончался в больнице.

В заявлении полиции говорится, что мужчина получил серьезные травмы, но на данный момент полиция не предоставляет никаких дополнительных подробностей о том, как он эти травмы получил и какого они рода.

Полиция просит отозваться очевидцев и водителей, чьи автомобильные видеорегистраторы могли зафиксировать происшествие в период с 20:00 до 20:40.

Полиция просит отозваться каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личностей молодых людей.

Фото: Valsts policija

Информацию в полицию можно сообщить по номеру телефона 110 в любое время или по номеру 63404509 с 08:00 до 16:30. Также можно писать на электронную почту: baiba.luka@kurzeme.vp.gov.lv.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

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