Выборы в США: кто победил в дебатах - Вэнс или Уолз?

Наряду с экономикой большая тема американской избирательной кампании - аборты. Трамп и Вэнс ратуют за то, чтобы штаты сами принимали законы на этот счет. Харрис и Уолз, напротив, хотят, чтобы женщины, вне зависимости от места проживания, имели возможность без риска для здоровья прервать нежелательную беременность - так, как это было до того, как в 2022 году Верховный суд, в котором доминировали республиканцы, не отменил конституционное право на аборт.

Вэнс при этом ссылался на многообразие американских штатов, что, по его словам, оправдывает их разное отношение к абортам. А Уолз рассказал в ответ историю Амбер Турман, молодой американки из Джорджии - штата со строгими законами об абортах. В августе 2022 года она поехала в другой штат, чтобы прервать беременность. По возвращении обратно у нее начались осложнения, своевременное лечение из-за строгих законов было невозможно, и в результате Амбер умерла. Уолз заявил, что такого рода трагедии можно избежать, демократы выступают за свободу женщин самостоятельно принимать решения.

Уолз или Вэнс: кто победил?

В американских СМИ преобладает мнение, что верх взял Вэнс. Он, пишет издание Politico, выглядел лучше и убедительнее атаковал Камалу Харрис, чем это делал Трамп в ходе дебатов кандидатов в президенты. А вот Уолз не смог по-настоящему воспользоваться своим теплым, отеческим имиджем.