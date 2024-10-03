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В среду из Ливана по северу Израиля было выпущено около 140 ракет

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Израильская система ПВО "Железный купол" открывает огонь для перехвата ракет, запущенных из Ливан
Израильская система ПВО "Железный купол" открывает огонь для перехвата ракет, запущенных из Ливан Фото: Ariel Schalit/AP

В среду из Ливана по северу Израиля было выпущено примерно 140 ракет, сообщила армия Израиля, пишет DPA.

Около полудня было выпущено около 40 ракет по окрестностям города Цфат, 70 — по деревням в Западной Галилее к северу от Хайфы и еще 30 — по деревням в Верхней Галилее рядом с границей, говорится в заявлении армии.

Один человек получил легкие ранения от разбитого стекла в Западной Галилее.

Система противоракетной обороны перехватила несколько ракет, другие упали на открытой местности.

Более подробная информация о пострадавших и нанесенном ущербе не была доступна.

Цель Израиля - оттеснить ливанских боевиков "Хезболлы" от границы, чтобы 60 000 человек, эвакуированных с севера Израиля, смогли вернуться домой.

В то же время израильская армия в Ливане продолжает наносить массированные авиаудары по целям, связанным с "Хезболлой", в том числе по жилым кварталам Бейрута.

Изначально данных о количестве жертв не поступало.

Вечером во вторник министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за 24 часа 55 человек погибли и 156 получили ранения.

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