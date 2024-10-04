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Andrejs Timofejevs

ТЕСТ С ПРИЗОМ Уход за кожей осенью: знаете ли вы, как скорректировать свою рутину к смене сезона?

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Фото: Alones/Shutterstock

С приходом осени меняется не только погода, но и потребности нашей кожи. Если не скорректировать свой уход за кожей с учетом смены сезона, более прохладный и сухой воздух может вызвать сухость кожи, чувствительность и другие проблемы. Пройдя тест, вы не только проверите, насколько хорошо вы умеете сохранять кожу увлажненной, здоровой и сияющей осенью, и узнаете больше о методах ухода за кожей, подходящих к сезону, но также сможете выиграть продукцию итальянского бренда косметики Bionike от Apotheka.

Пройдите тест и зарегистрируйте свою э-почту до 12 октября, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть комплект косметики Bionike от Apotheka. 

Мы свяжемся с победителем лично. 

Фото: Publicitātes foto

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

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