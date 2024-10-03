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Andrejs Timofejevs

Приближается Рижская неделя ресторанов! В ней примут участие 63 ресторана

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Рижская неделя ресторанов - 2024
Рижская неделя ресторанов - 2024 Фото: Publicitātes foto, Receptes.lv kolāža

В этом году в Рижской неделе ресторанов, которая пройдет с 28 октября по 10 ноября, примут участие 63 ресторана, сообщила руководитель отдела международного маркетинга Рижского агентства инвестиций и туризма Рита Петерсоне.

Во время Рижской недели ресторанов повара пригласят вас насладиться изысканными блюдами, подчеркивающими как последние кулинарные тенденции, так и классические ценности.

Как обычно, в течение двух недель посетители смогут насладиться специально разработанным обедом из трех блюд, приготовленным из сезонных продуктов.

Цены на блюда будут в категориях 30, 35 и 40 евро. В нескольких ресторанах вам предложат специальный комплимент от шеф-повара, а также возможность насладиться трапезой с подходящими напитками.

Это возможность попробовать как любимые, так и экспериментальные блюда, приготовленные со знанием дела и пониманием вкусовых сочетаний.

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