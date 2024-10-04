Министр рассказал, когда поезда начнут курсировать в Рижский аэропорт

Каспар Бришкенс уверяет, что не допустит, чтобы в Риге появились станции-призраки, и для этого предлагает перераспределить доступные еврофонды в пользу строительства Rail Baltica.

"За счет Фонда сплочения у нас есть возможность переделить финансирование, чтобы завершить этот терминал в аэропорту. Я сегодня как раз был на латвийском авиационном форуме (мы празднуем 50-летие Рижского аэропорта), и мои коллеги из авиационной отрасли подтвердили: нам критически важно завершить эту железнодорожную станцию в аэропорту, потому что она тесно связана с теми планами развития, которые имеются у аэропорта", - сообщил политик.

Он подчеркнул, что у аэропорта имеются очень важные планы.

"Там же вся эта инфраструктура связана - все подъездные пути, все переходы, вся эта коммерческая инфраструктура… Аэропорт взялся за огромный инвестиционный проект, для которого финансирование Северного инвестиционного банка, ERAB, частных банков - это до 200 млн евро, которые аэропорт инвестирует вместе с партнерами. И, конечно, успешное завершение этих проектов зависит от синхронизации с проектом Rail Baltica", - добавил К. Бришкенс.

Для воплощения этого плана Минсообщения собирается перераспределить еврофонды и закончить железнодорожную станцию в аэропорту.

"А потом уже сделать железнодорожную инфраструктуру от аэропорта до Иманты и, может быть,

уже в 2028 году уже пустить сюда рейсы любого маршрута, по которым ходят [новые] Škoda. Скулте - аэропорт, Айзкраукле - аэропорт, Елгава - аэропорт и так далее", - сказал гость LSM+.

Министр подчеркнул, что если сделать стыковку между аэропортом и Имантой, то первые поезда могут начать курсировать в аэропорт уже в 2028 году.

Возможно, что железнодорожную колею для соединения с аэропортом "Рига" может построить Latvijas dzelzceļš.

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