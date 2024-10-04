НАТО не будет сбивать ракеты и беспилотники над Украиной, заявили в Пентагоне

"В самом начале, когда Россия осуществила вторжение в Украину, президент Байден поручил министерству обороны обеспечить Украину необходимым на поле боя. Они очень успешно используют противовоздушную оборону или другие средства для возвращения своей территории", - сказала Сингх на брифинге в четверг, 3 октября.

Она также сказала, что министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели переговоры, чтобы Вашингтон мог получить обновленную информацию с поля боя и лучше понять, какие еще вооружения могут понадобиться Украине.

Сингха подчеркнул, что президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что США не будут вмешиваться в войну в Украине, но поддерживает усилия Украины по возвращению своей суверенной территории.

На вопрос, будет ли также считаться вторжением удар по целям с территории Польши или Румынии, Сингх подтвердил, что "это втянет нас в войну другим способом".

Она также отметила, что Украина "смогла успешно защититься от ударов России по ее городам, населению и инфраструктуре".

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