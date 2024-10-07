ТЕСТ Правда или миф? 12 каверзных вопросов о месячных

Менструация - это естественный и нормальный физиологический процесс, который затрагивает миллионы женщин во всем мире. Однако эта тема до сих пор окружена довольно большим количеством мифов и вопросов без ответа. Можно ли забеременеть во время месячных? Можно ли заниматься спортом? Могут ли девственницы пользоваться тампонами? Незнание правильных ответов часто сбивает с толку, заставляя чувствовать себя некомфортно без какого-либо логического обоснования.