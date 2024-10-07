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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

ТЕСТ Правда или миф? 12 каверзных вопросов о месячных

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Фото: Publicitātes foto

Менструация - это естественный и нормальный физиологический процесс, который затрагивает миллионы женщин во всем мире. Однако эта тема до сих пор окружена довольно большим количеством мифов и вопросов без ответа. Можно ли забеременеть во время месячных? Можно ли заниматься спортом? Могут ли девственницы пользоваться тампонами? Незнание правильных ответов часто сбивает с толку, заставляя чувствовать себя некомфортно без какого-либо логического обоснования.

Этот тест создан для того, чтобы проверить ваши знания о менструации и выяснить, сможете ли вы отличить правду от мифа. Ответьте на вопросы и узнайте, готовы ли вы сломать укоренившиеся стереотипы общества, свободно и уверенно говоря на эту тему!

Пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 20 октября, чтобы принять участие в конкурсе и розыгрыше призов.

21 октября мы выберем двух счастливчиков, каждый из которых получит подарочный набор Libresse стоимостью 50 евро.

Тест создан в сотрудничестве с Libresse.

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