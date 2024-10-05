Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), выявив в ходе эпидемиологического расследования 45 человек, не смог определить источник недавней вспышки дифтерии, говорится в объяснительном письме, подготовленном Министерством здравоохранения для президиума Сейма, сообщает агентство LETA.
SPKC не удалось установить источник заражения дифтерией
Результаты расследования свидетельствуют, что ни у одного из установленных лиц бактерия дифтерии констатирована не была. Не найдено и других лиц, которые бы заразились в результате упомянутой вспышки. Учитывая, что бактерии не были обнаружены ни у одного из выявленных контактов, вполне вероятно, что источником инфекции мог быть неизвестный заразный человек, например, больной или носитель бактерий дифтерии, с которым один из больных дифтерией имел случайный контакт в общественном месте.
Кроме того, в письме обосновывается применение к детям обязательного лечения в конкретной ситуации, несмотря на то, что два теста контроля дифтерии показали негативный результат. Как отмечается в письме, после отрицательного бактериологического результата наблюдение за состоянием здоровья пациента остается очень важным, поскольку заражение дифтерией может привести к серьезным осложнениям, таким как вызванный дифтерией миокардит.
По информации SPKC, в случае лечения дифтерии есть две цели одновременно - предотвращение инфекции, чтобы она не передавалась окружающим, и спасение жизни, предотвращая необратимые последствия для здоровья пациента. В случае умершего от дифтерии пациента обеспечивалось лечение для спасения жизни пациента, отмечается в письме.
Кроме того, SPKC указал, что помимо эпидемиологических критериев для обязательного лечения у больных дифтерией могут быть и клинические критерии - осложнения или подозрение на осложнения, которые требуют длительного наблюдения и лечения в условиях стационара.
Обязательная изоляция для заразных пациентов применяется до того времени, когда человек больше не сможет заразить других. В случае дифтерии - это момент, когда получены доказательства того, что пациент больше не болен дифтерией, по результатам двух последовательных лабораторных исследований с разницей не менее 24 часов после завершения антибактериальной терапии.
Кроме того, продолжительность лечения зависит от осложнений основных заболеваний.
Представитель Детской клинической университетской больницы (BKUS) Даце Шевченко проинформировала, что в данный момент два заболевших дифтерией ребенка по-прежнему находятся в больнице, и их состояние здоровья стабильно.
Как уже сообщалось, после получения информации о первом случае заболевания дифтерией SPKC немедленно начал эпидемиологическое расследование, выявляя всех лиц, с которыми контактировал зараженный, опрашивая родственников больного, получая информацию от других лиц, организуя лабораторные исследования и медицинское наблюдение за больными.
Диагноз дифтерия был установлен трем детям и одному взрослому. Один четырехлетний мальчик после заболевания этой болезнью скончался 16 сентября.
SPKC подчеркивает, что недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни невакцинированных пациентов.
SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государства всем жителям в любом возрасте.
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