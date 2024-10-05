SPKC не удалось установить источник заражения дифтерией

Кроме того, SPKC указал, что помимо эпидемиологических критериев для обязательного лечения у больных дифтерией могут быть и клинические критерии - осложнения или подозрение на осложнения, которые требуют длительного наблюдения и лечения в условиях стационара.

Обязательная изоляция для заразных пациентов применяется до того времени, когда человек больше не сможет заразить других. В случае дифтерии - это момент, когда получены доказательства того, что пациент больше не болен дифтерией, по результатам двух последовательных лабораторных исследований с разницей не менее 24 часов после завершения антибактериальной терапии.

Кроме того, продолжительность лечения зависит от осложнений основных заболеваний.

Представитель Детской клинической университетской больницы (BKUS) Даце Шевченко проинформировала, что в данный момент два заболевших дифтерией ребенка по-прежнему находятся в больнице, и их состояние здоровья стабильно.

Как уже сообщалось, после получения информации о первом случае заболевания дифтерией SPKC немедленно начал эпидемиологическое расследование, выявляя всех лиц, с которыми контактировал зараженный, опрашивая родственников больного, получая информацию от других лиц, организуя лабораторные исследования и медицинское наблюдение за больными.

Диагноз дифтерия был установлен трем детям и одному взрослому. Один четырехлетний мальчик после заболевания этой болезнью скончался 16 сентября.

SPKC подчеркивает, что недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни невакцинированных пациентов.

SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государства всем жителям в любом возрасте.

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