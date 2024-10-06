В кинотеатрах Латвии - горячо ожидаемая премьера "Джокер: Безумие на двоих", которая внезапно оказалась… мюзиклом. Сумело ли продолжение обласканного критиками кинокомикса повторить успех оригинала и почему его ругают как эксперты, так и зрители - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
"Джокер 2" оказался мюзиклом, и его ругают все кому не лень. Всё действительно так плохо?
В 2019 году мир кино ждала сенсация - главный приз на престижном Венецианском кинофестивале получил революционный "кинокомикс" Тодда Филлипса "Джокер" - переосмысление истории культового комикс-злодея. Мрачная драма о психозе, жестокости и бунте низов с гениальным исполнением Хоакина Феникса принесла создателям миллиард долларов (первый такой случай для фильма со "взрослым" рейтингом R), два "Оскара" и широчайшее признание поклонников.
Ни студии, ни режиссер не стали спешить с сиквелом, который вышел лишь спустя пять лет. Постановщик Тодд Филлипс же решил не заходить в одну реку дважды, изменив в новом "Джокере" одну из главных характеристик - жанр. "Безумие на двоих" повторяет оригинал во многих аспектах - настроении, антураже, посыле и социальном комментарии, но на этот раз делает это… с песнями.