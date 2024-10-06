Видео Цезарь из легиона "Свобода России": Каждый россиянин должен сделать выбор

Через несколько недель после российского вторжения Украина объявила, что на ее стороне сражаются и российские граждане. Они сформировали легион "Свобода России" . Сейчас это одна из трех российских добровольческих групп, сражающихся, как они сами говорят, против путинского режима на стороне свободного мира. На прошлой неделе легион обратился к соотечественникам, покинувшим Россию и живущим в Латвии, с просьбой о более активной поддержке.

Среди представителей легиона - Максим, известный как Цезарь. Его подразделение в настоящее время сражается вместе с украинскими защитниками под Харьковом. Беседа с Nekā personīga состоялась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что конец войны ближе, чем можно подумать. Если для Украины война закончится, когда российские войска покинут ее территорию, то для легионеров она будет продолжаться до смены режима в России.

"Для меня как для русского настоящая победа - это уничтожение путинского режима. Даже не лично Путина, хотя пока Путин жив, война будет продолжаться до самой его смерти. Если его сменит старый кремлевский коммунист в стиле Патрушева, война тоже будет продолжаться, потому что существует целый сонм таких умопомрачительных дегенератов, для которых война со всем миром - единственная форма существования. Они принципиально не способны жить в другой парадигме. Для меня победа - это уничтожение не только лично Путина, но и всей путинской системы во всех уголках моей Родины.

Вся его 25-летняя политика - это пропаганда, заставляющая людей быть узколобыми и злыми, внушающая им, что кругом враги. Россия умирает, исчезает, малые народы уничтожаются. Все это делает Путин. Поэтому для меня война закончится только тогда, когда я вернусь на свою родину с оружием в руках и там начнется другая война. Война с коррупцией, с беззаконием, с бедностью, с преступным миром".