Канадский актер Киану Ривз, который известен по фильмам "Матрица", "Джон Уик" и "Адвокат дьявола", едва не разбился на гонках, сообщает Postimees.
Киану Ривз попал в аварию: что произошло
Звезда "Матрицы" не справился с управлением своей Toyota на девятом круге во время гонки серии Toyota GR Cup на автодроме Индианаполис в Индиане в субботу, 5 октября, сообщает Page Six.
Во время поворота 60-летний актер вылетел с трассы на траву и ушел от столкновения с другим автомобилем. Это произошло на 45-й минуте маршрута.
К счастью, Киану не пострадал и финишировал 25-м. Актер прошел квалификацию 31-м из 35 автомобилей.
Ривз ездит на машине под номером 92 BRZRKR, которая рекламирует его дебютировавший в июле роман "Книга из другого мира".
У Ривза уже есть опыт участия в гонках. В 2009 году он выиграл гонку для знаменитостей Toyota Grand Prix Long Beach в Лонг-Бич. Известно, что Киану Ривз давно является большим поклонником гонок.
Он также является совладельцем и сооснователем компании по производству мотоциклов Arch Motorcycle и большим фанатом этого вида транспорта.
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