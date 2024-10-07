7 октября на ул. Цесвайнес, 3, в Риге произошел пожар в одном из зданий, сообщили порталу TVNET очевидцы пожара. Около 15 часов пожар был локализован.
Видео ⟩ Крупный пожар в ангаре в Риге локализован
Очевидцы сообщили, что заметили пожар около 12:00.
Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте, пожарные-спасатели получили информацию о пожаре на ул. Цесвайнес в 11:57.
Она рассказала, что, учитывая то, что уже на расстоянии было видно сильное задымление, VUGD привлекала дополнительные ресурсы.
"В настоящее время на месте происшествия работают пожарные-спасатели с восемью автоцистернами и шланговым автомобилем", - отметила представитель VUGD.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят одноэтажный ангар, продукция и крыша здания площадью 2000 квадратных метров.
В 15:13 пожар был локализован, на месте продолжаются работы по тушению.
Видео: Пожар в Риге
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