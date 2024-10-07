Видео Крупный пожар в ангаре в Риге локализован

Очевидцы сообщили, что заметили пожар около 12:00.

Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте, пожарные-спасатели получили информацию о пожаре на ул. Цесвайнес в 11:57.

Она рассказала, что, учитывая то, что уже на расстоянии было видно сильное задымление, VUGD привлекала дополнительные ресурсы.

"В настоящее время на месте происшествия работают пожарные-спасатели с восемью автоцистернами и шланговым автомобилем", - отметила представитель VUGD.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят одноэтажный ангар, продукция и крыша здания площадью 2000 квадратных метров.

В 15:13 пожар был локализован, на месте продолжаются работы по тушению.

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