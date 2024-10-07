Женщина, которая в течение 48 лет задавалась вопросом, почему на ее заявление о приеме на работу так и не пришел ответ, наконец-то узнала об этом, сообщает BBC.
"Я очень хотела там работать": женщине вернули заявление на вакансию спустя 48 лет
70-летняя Тизи Ходсон, живущая в Англии, была потрясена, когда открыла полученное письмо. Она обнаружила, что письмо, которое она отправила в январе 1976 года с просьбой о приеме на работу каскадером на мотоцикле, все эти годы пролежало в ящике почтового отделения.
Хотя письмо потерялось на почте, эта неудача не помешала ее смелой карьере, ведь она нашла работу, которая позволила ей побывать в разных странах.
"Мне всегда было интересно, почему я не получила эту работу. Теперь я знаю, почему", - сказала она.
Женщина не знает, кто вернул письмо и как оно вообще к ней попало.
"Как они меня нашли, когда я меняла место жительства более 50 раз и даже четыре или пять раз переезжала в другую страну, я не понимаю", - сказала она.
"Я очень хорошо помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и писала письмо. Я долго искала работу своей мечты. Я был так разочарована, что не получила ответа, потому что я очень, очень, очень хотела быть каскадером на мотоцикле", - поделилась женщина.
Из-за письма, оставшегося без ответа, она переехала в Африку, работая на различных нетипичных и уникальных работах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!