"Я очень хотела там работать": женщине вернули заявление на вакансию спустя 48 лет

70-летняя Тизи Ходсон, живущая в Англии, была потрясена, когда открыла полученное письмо. Она обнаружила, что письмо, которое она отправила в январе 1976 года с просьбой о приеме на работу каскадером на мотоцикле, все эти годы пролежало в ящике почтового отделения.

Хотя письмо потерялось на почте, эта неудача не помешала ее смелой карьере, ведь она нашла работу, которая позволила ей побывать в разных странах.

"Мне всегда было интересно, почему я не получила эту работу. Теперь я знаю, почему", - сказала она.

Женщина не знает, кто вернул письмо и как оно вообще к ней попало.

"Как они меня нашли, когда я меняла место жительства более 50 раз и даже четыре или пять раз переезжала в другую страну, я не понимаю", - сказала она.

"Я очень хорошо помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и писала письмо. Я долго искала работу своей мечты. Я был так разочарована, что не получила ответа, потому что я очень, очень, очень хотела быть каскадером на мотоцикле", - поделилась женщина.

Из-за письма, оставшегося без ответа, она переехала в Африку, работая на различных нетипичных и уникальных работах.

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