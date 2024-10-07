По прогнозам британской разведки, российские войска будут продолжать пытаться ослабить украинскую армию, используя превосходство в живой силе для преодоления украинской обороны и достижения тактических успехов.

На ситуацию вряд ли повлияет приближение зимы, хотя армии обычно сокращают наступательные операции в холодное время года, поскольку погода затрудняет ведение боевых действий.

Лондон считает, что российские потери останутся высокими - до 1 000 человек в день - из-за опоры на пехоту и отсутствия внезапных маневров.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, с начала вторжения Россия потеряла более 648 000 военнослужащих. Украинский генеральный штаб оценивает эту цифру в 661 630 человек.

При этом число убитых солдат достигло 200 тысяч, пишет 17 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы. К концу прошлого месяца Русская служба новостей BBC и "Медиазона" установили имена более 71 тысячи погибших. Многие из них - "добровольцы", подписавшие контракты после вторжения в Украину.

Чтобы компенсировать потери, армии необходим постоянный приток новых солдат. Кремль ищет добровольцев в регионах, предлагая щедрые выплаты, на которые в первом полугодии этого года было потрачено 8% федерального бюджета, или почти 1,5 триллиона рублей.

По официальным данным российских властей, каждый день контракт с Минобороны подписывают около 1000 человек. Британская разведка считает эти цифры преувеличенными.

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