В сентябре среднесуточные потери российской армии в войне в Украине составили 1271 человек убитыми и ранеными, сообщила разведка Минобороны Великобритании. Это самый высокий показатель с начала вторжения. Предыдущий рекорд был установлен в мае этого года, когда российская армия начала наступление на Харьков и теряла 1262 человека за день.
Британская разведка объясняет такое увеличение расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях, а также увеличением интенсивности боев вдоль линии фронта.
В сентябре российская армия активно пыталась захватить Угледар в Донецкой области. Город считался важным бастионом на стыке восточного и южного фронтов, так как здесь были созданы сильные оборонительные позиции украинской армии и он располагался вблизи узла дорог.
Угледар был захвачен российской армией 3 октября после более чем двух лет боев.
Город защищала 72-я бригада украинской армии. Командир батальона беспилотных систем Андрей Назаренко рассказал "Настоящему времени", что в последние месяцы российские войска проводили от двух до двенадцати атак в день, в ходе которых украинская армия уничтожила девять бригад противника.
"На сегодняшний день против нас продолжают воевать еще четыре российские бригады. В них постоянная ротация, постоянно свежие и готовые. Именно поэтому у них был и есть такой высокий наступательный потенциал", - сказал он.
Следующей целью российской армии в Донецкой области является Покровск, который служит основным центром снабжения украинской армии в Донбассе.
По прогнозам британской разведки, российские войска будут продолжать пытаться ослабить украинскую армию, используя превосходство в живой силе для преодоления украинской обороны и достижения тактических успехов.
На ситуацию вряд ли повлияет приближение зимы, хотя армии обычно сокращают наступательные операции в холодное время года, поскольку погода затрудняет ведение боевых действий.
Лондон считает, что российские потери останутся высокими - до 1 000 человек в день - из-за опоры на пехоту и отсутствия внезапных маневров.
По оценкам Министерства обороны Великобритании, с начала вторжения Россия потеряла более 648 000 военнослужащих. Украинский генеральный штаб оценивает эту цифру в 661 630 человек.
При этом число убитых солдат достигло 200 тысяч, пишет 17 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы. К концу прошлого месяца Русская служба новостей BBC и "Медиазона" установили имена более 71 тысячи погибших. Многие из них - "добровольцы", подписавшие контракты после вторжения в Украину.
Чтобы компенсировать потери, армии необходим постоянный приток новых солдат. Кремль ищет добровольцев в регионах, предлагая щедрые выплаты, на которые в первом полугодии этого года было потрачено 8% федерального бюджета, или почти 1,5 триллиона рублей.
По официальным данным российских властей, каждый день контракт с Минобороны подписывают около 1000 человек. Британская разведка считает эти цифры преувеличенными.
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