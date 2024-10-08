В Пардаугаве водителей злит регулирующий движение столбик

Столбик должен показывать водителям траекторию пересечения перекрестка, однако он настолько незаметен, что водители регулярно на него наезжают.

Передача в ходе эксперимента убедилась в том, что вовремя заметить препятствие сложно, в результате чего можно на него наехать. На снятых местным жителем Иваном фото и видео видно, что дорожные службы регулярно тратят ресурсы, чтобы поднять упавший в Дзирциемсе столбик.

Организаторы дорожного движения в столице месяцами получают гневные звонки от жителей, однако до сих пор решения придумать не смогли.

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