В рижском микрорайоне Дзирциемс после работ по реконструкции трамвайных путей было изменено местонахождение пешеходного перехода - он был оборудован на перекрестке, в результате чего почти каждый день возникают опасные ситуации, сообщает передача Bez Tabu.
В Пардаугаве водителей злит регулирующий движение столбик
Столбик должен показывать водителям траекторию пересечения перекрестка, однако он настолько незаметен, что водители регулярно на него наезжают.
Передача в ходе эксперимента убедилась в том, что вовремя заметить препятствие сложно, в результате чего можно на него наехать. На снятых местным жителем Иваном фото и видео видно, что дорожные службы регулярно тратят ресурсы, чтобы поднять упавший в Дзирциемсе столбик.
Организаторы дорожного движения в столице месяцами получают гневные звонки от жителей, однако до сих пор решения придумать не смогли.
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